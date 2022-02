Primeira central de dessalinização do continente será no Algarve

A primeira central de dessalinização do continente vai ser construída no Algarve e terá um custo estimado de 45 milhões de euros. Estará operacional no prazo previsto de três anos.

A Renascença avança que já foi lançado o concurso para a construção da central, um projeto que também é um recurso para o País contornar os períodos de seca, cada vez mais frequentes e a escassez de água.

Esta central será instalada no Algarve e segundo o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente o concurso está em marcha. “Vamos agora pela primeira vez instalar, o concurso já foi lançado, uma grande central de dessalinização. Nunca antes tinha sido feito, está a ser feita, está o concurso lançado”, disse José Pimenta Machado à Renascença.

A obra prevê um investimento estimado de 45 milhões de euros.

A ilha do Porto Santo, inserida na Região Autónoma da Madeira, detém a única central dessalinizadora do País, construída no final da década de 70 e gerida atualmente pela empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM). Esta central é a única fonte de água potável utilizada para abastecimento público na ilha, sendo esta produzida a partir da água do mar por intermédio de unidades de dessalinização por osmose inversa.