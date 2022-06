Primeira descolagem rolada e aterragem vertical de Drone em Portimão 

Com o objetivo de consolidar o avanço tecnológico da Marinha Portuguesa na área da robotização, realizaram-se sexta-feira, 24 de junho, com sucesso, os primeiros testes de descolagem rolada e aterragem vertical do Drone Ogassa no cais do Ponto de Apoio Naval de Portimão.

A operação e o controlo do tráfego aéreo e marítimo foram efetuados através de uma Estação Móvel de Controlo Remoto instalada no local.

Este teste decorreu numa pista curta, a pensar na próxima geração de UAV que devem aterrar e levantar voo, rolado no futuro navio multifunções.

Os testes contaram com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo, do Comandante Naval, vice-almirante Nobre de Sousa, do Comandante da Zona Marítima do Sul, capitão-de-mar-e-guerra Fernando Rocha Pacheco e do CEO da empresa Uavision, Nuno Simões.