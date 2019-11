Primeiras jornadas de anfíbios em Loulé

Loulé recebe, amanhã e depois, as Primeiras Jornadas de Anfíbios, com a temática “Ameaças e Soluções”. O evento, que decorrerá no Auditório do Convento Espírito Santo, com receção dos participantes a partir das 9h30 de sexta-feira (dia 8), surge no âmbito de uma parceria entre a Associação Almargem e a Câmara Municipal de Loulé.

O objetivo principal da iniciativa é o de sensibilizar para a importância deste grupo de animais cada vez mais ameaçado e de debater possíveis estratégias de conservação para o futuro.

Este evento, gratuito, pretende atingir um público alargado: desde técnicos de empresas, associações, municípios, docentes e até o cidadão comum.

O programa das Jornadas irá contar com a presença de representantes da Associação Almargem, CCMar – Universidade do Algarve; CIBIO/InBio – Universidade do Porto, Município de Vila Nova Famalicão, Município de Lousada, Unidade de Saúde Pública – ACES Central e ainda do Projeto LIFE LINES – Universidade de Évora.

Através de comunicações orais e workshops vão ser abordados temas tão diversos como os anfíbios do concelho de Loulé, as medidas de mitigação de mortalidade rodoviária em Portugal no projeto LIFE Lines, as estratégias de conservação em Madasgáscar, assim como dicas sobre como tornar o nosso quintal mais “amigo dos anfíbios”. Haverá também uma saída noturna À Nave do Barão (freguesia de Salir), no dia 8, para identificação de espécies in situ.