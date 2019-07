No próximo dia 1 de agosto iniciará a campanha “Produzir e Consumir Local” em Loulé, a partir das 19h00, na Praça da República, com um Mercado de Rua onde os produtores locais irão apresentar a sua produção aos consumidores. Um projeto 100% local com o intuito de promover o comércio tradicional da cidade “7 Quintas”, organizada pela Câmara Municipal.

Esta iniciativa tem como objetivo valorizar a produção e o comércio local, juntando esforços para que produtores e consumidores se encontrem num espaço comum de encontro privilegiado, consumindo os produtos localmente produzidos. Os Mercados de Produtores estão a ser organizados em sete concelhos algarvios, “A Balança” estará em itinerância a partir do mês de julho pelos municípios parceiros de Loulé, Faro, São Brás de Alportel, Olhão, Tavira, Albufeira e Silves, com intuito de ilustrar o equilíbrio frágil entre a sustentabilidade do Planeta e as atuais opções de consumo. O projeto criará uma aplicação web e mobile, casefazem.pt de utilização gratuita, na qual constarão georreferenciados os produtores locais do Algarve.

O consumo de produtos locais e da época

contribui diretamente para a economia local, para a fixação de população no

interior, preservando as paisagens, permitindo o desenvolvimento rural e a

sustentabilidade do Planeta, pelo que é de extrema importância que o cidadão

pondere as suas opções de consumo.

Este projeto 100% Local é cofinanciado pelo No Planet B by AMI, Instituto Camões e União Europeia, e prevê ainda ações de animação de rua, espaços informativos em parceria com o projeto Prato Certo, além de exposições referentes ao tema, entre outras iniciativas a ser desenvolvidas nos municípios parceiros.