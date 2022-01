Projeto “Vem bater à minha porta” já entra na casa dos idosos silvenses

Numa iniciativa promovida pelo município de Silves, a primeira sessão do projeto de animação comunitária “Vem bater à minha porta” foi bater à porta da Dona Lucília Sacramento, uma octogenária de Silves, que partilhou as memórias e vivências de uma vida.

Ao longo de uma tarde, tal como explicam os dinamizadores do projeto, “a Dona Lucília falou sobre diversos momentos do seu percurso, desde a sua infância, ao seu casamento, à necessidade que teve em emigrar e do seu quotidiano atual, abraçando, orgulhosamente, o seu álbum fotográfico, através do qual partilhou e reviveu momentos especiais da sua história de vida e deu a conhecer a sua família”.

O projeto de animação comunitária “Vem bater à minha porta” é dinamizado através de visitas domiciliárias e tem como principal objetivo estimular a memória e dar resposta ao isolamento da população mais idosa no concelho através da dinamização de jogos com imagens temáticas, tempos livres, animais de estimação, memórias e de curiosidades, exercitando assim as capacidades intelectuais e de expressão dos seniores do silvenses.