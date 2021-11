Projeto vilarrealense Ka’na’mata quer aproximar as crianças da natureza

Ka’na’mata pretende aproximar as crianças com a natureza através de atividades ao ar livre com atividades de aprendizagem.

Ka’na’mata “é motivado pelo panorama que temos assistido nas últimas décadas, com o aumento do número de crianças institucionalizadas em creches, escolas e espaços educativos e recreativos, onde as crianças passam de uns para outros e no final do dia, destes para suas casas”, explicam os autores do projeto Teresa Costa e Pablo Fasano, ambos professores do primeiro ciclo.

“Maior parte do tempo das crianças é passado num espaço interior, confinado e higienizado, sendo que no tempo que passam ao ar-livre raramente consegue manter-se um contacto pleno com os elementos da natureza, os quais são cada vez mais raros nas nossas escolas, casas e cidades”, acrescentam em comunicado.

Segundo os autores do projeto, este panorama “agravou-se ainda mais para algumas crianças com a chegada da pandemia internacional que vivemos desde 2020” e pretendem contornar a situação através do Ka’na’mata.

O projeto tem como objetivo desenvolver atividades para “estimular a capacidade criativa e promover o desenvolvimento integral, respeitando a identidade e o ritmo de aprendizagem de cada um”, com atividades de criação artística focadas no menor desperdício possível e no respeito por todos os seres e recursos do planeta.

Atualmente, este projeto educativo conta com seguintes serviços disponíveis para a comunidade: Ka’na’mata aos Sábados, Ka’na’mata durante as pausas letivas e Ka’na’mata para escolas.

O primeiro serviço decorre aos sábados, entre as 10:00 e as 13:00, enquanto o segundo está agendado para as pausas letivas do Natal, Páscoa e verão entre as 09:00 e as 13:00.

Já o Ka’na’mata para escolas está disponível para os ensinos pré-escolar, primário e secundário.

As atividades vão decorrer na sede do projeto, localizada na Escola Básica 1.º Ciclo da Aldeia Nova e na Mata da Aldeia Nova, no concelho de Vila Real de Santo António.

Durante o mês de dezembro, as atividades Ka’na’mata aos Sábados e Ka’na’mata durante as pausas letivas terão um preço especial de lançamento.

A inscrição pode ser feita através do website.

