Prossegue requalificação da frente marítima de Monte Gordo

O município de Vila Real de Santo António anunciou que já estão em curso a segunda e terceira fases da obra de requalificação dos espaços exteriores da frente marítima de Monte Gordo, um projeto dá seguimento aos trabalhos realizados nos jardins e incide na zona compreendida entre o casino e o hotel Vasco da Gama.

A intervenção contempla a criação de novas áreas de estadia e de circulação acessível, desafogadas e livres de barreiras arquitetónicas e urbanísticas, promovendo o enquadramento dos espaços ajardinados recentemente construídos. Em simultâneo, serão remodeladas diversas infraestruturas elétricas.

No que se refere ao mobiliário urbano, a autarquia recorda que serão instalados novos bancos de jardim, equipamentos de parqueamento de bicicletas e papeleiras.

Considerando o facto de a frente-mar ser bastante fustigada por ventos marítimos, os quais transportam grandes quantidades de areia para os locais de circulação pedonal, será implementada uma barreira de contenção com 0.90 m de altura, construída em postes de madeira tratada e em sebe viva talhada, promovendo o enquadramento das entradas dos passadiços da praia.

Para esta zona está também prevista a criação de três áreas individuais para a relocalização dos quiosques existentes, os quais ficarão enquadrados pelas novas árvores a instalar.

Em simultâneo, será requalificada a área frente ao casino. Aqui será eliminada a faixa de estacionamento automóvel em betuminoso, procedendo-se à sua substituição por outra em calçada de vidraço, definida à cota dos passeios existentes, permitindo a circulação pedonal entre o calçadão da Av. Infante D. Henrique e os novos jardins.

O projeto integra igualmente a requalificação do separador central do parque de estacionamento a nascente do casino com a substituição do pavimento existente em blocos de betão por outro em pavimento cerâmico de cor vermelha. Neste perímetro serão ainda instaladas caldeiras de 2,00 x 2,00 m para a plantação de novas espécies arbóreas.

O investimento nas fases de obra em curso ascende aos 209 mil euros e os trabalhos deverão estar concluídos até ao início do próximo verão.

Estas intervenções dão surgimento à obra de requalificação dos Jardins da Praia de Monte Gordo, a qual permitiu a renovação dos espaços verdes desta zona balnear, a criação de uma praça central, a instalação de novo mobiliário urbano e a criação de mais áreas de lazer.

