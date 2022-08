Protesto nas ruas de Vilamoura devido a “más condições” no setor

Decorre esta quinta-feira, dia 11 de agosto, uma ação de protesto em Vilamoura com a participação de dirigentes, delegados e ativistas sindicais do setor do turismo, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

Este protesto pretende denunciar “os baixos salários pagos no sector e as péssimas condições a que os patrões estão a sujeitar os trabalhadores e que querem fazer ainda pior com os trabalhadores imigrantes que estão a angariar noutros países, como no Brasil, Cabo Verde, Marrocos, Índia, Bangladesh, entre outros”, segundo o comunicado.

“Ao contrário do que afirmam os patrões, a maioria dos salários pagos no sector rondam o salário mínimo nacional, as condições de trabalho são bastante penosas e os horários longos e desregulados não permitem a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar”, acrescenta.

O sindicato refere ainda que existe no setor falta de respeito, pressão, perseguição, ameaça, chantagem e tortura psicológica de forma “constante” e a sentir-se “cada vez mais” devido “ao clima de impunidade de que goza o patronato em geral”.

Os trabalhadores do setor acusam ainda os patrões de recusarem garantir condições para atrair e fixar o pessoal, “ao mesmo tempo que insultam os trabalhadores acusando-os de serem uns malandros, por um lado, e por outro lado, fazem todo o tipo de pressões para que os trabalhadores efetivos se despeçam ou aceitem acordos ilegais para saírem por extinção do posto de trabalho, para depois esses postos de trabalho serem posteriormente ocupados por trabalhadores contratados através de empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços ou estagiários, mais baratos para as empresas e mais fáceis de explorar, que só querem é fugir do sector”.