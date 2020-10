PS Algarve elogia decisão governamental de fazer descontos na A22

O PS Algarve elogiou a decisão tomada pelo Governo que esta quinta-feira aprovou em reunião do Conselho de Ministros uma nova redução do valor das portagens do interior e do Algarve, medida que perfaz 40% de desconto nos últimos cinco anos, de acordo com o partido.

A medida que, dizem os socialistas, vai ao encontro do compromisso eleitoral que o PS algarvio assumiu com a região nas últimas eleições legislativas.

Esta decisão, a terceira redução do valor das portagens em cinco anos, é mais relevante tendo em conta o momento de crise que o país está a atravessar e a situação de grande fragilidade que muitas empresas e famílias enfrentam, nomeadamente no Algarve, onde os efeitos da pandemia no sector do turismo e das viagens, tem tido um impacto avassalador.

“A Federação do Partido Socialista do Algarve, mantendo o objetivo de uma Via do Infante tendencialmente gratuita, regista que nestes anos se verificou uma redução acumulada que ronda os 40% do valor das portagens”, diz o PS/Algarve.

O partido saúda ainda o Governo pela inclusão na proposta de Orçamento de Estado para 2021 e nas Grandes Opções do Plano de Investimentos para a Segurança Hídrica na região, o compromisso com a construção do novo Hospital Central do Algarve e a eletrificação da linha de caminho de ferro.