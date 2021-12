PS Algarve lamenta falecimento de Fernando Reis, diretor do Jornal do Algarve

A Federação do Algarve do Partido Socialista manifestou hoje o seu mais sentido pesar pela morte do diretor deste jornal, Fernando Reis, ocorrida no passado sábado no Hospital de Faro, onde se encontrava internado.

“Com uma longa carreira como professor da Escola Pública em várias localidades do Algarve e mais de quatro décadas de presença na imprensa regional, Fernando Reis distinguiu-se pela consolidação do papel do Jornal do Algarve como grande defensor da Região e da causa da Regionalização, prosseguindo com afinco e determinação o legado dos seus Fundadores, contribuindo para a afirmação de uma nova geração de jornalistas e para o debate dos grandes temas do Algarve”, sublinha a Federação do PS em comunicado.

O Presidente do PS Algarve, Luís Graça, em seu nome pessoal e dos deputados e dirigentes do Partido Socialista, endereça “as mais sentidas condolências aos familiares de Fernando Reis, aos profissionais e colaboradores do Jornal do Algarve, expressando o seu profundo pesar por este infausto acontecimento, que deixa a Região mais pobre”.

