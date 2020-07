PS/Algarve satisfeito com anúncio de programa específico para o Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Federação Regional do Partido Socialista congratulou-se hoje com o anúncio efetuado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, de que o Governo está a preparar um programa específico de apoio ao Algarve.

Perante os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, o ministro da Economia disse ontem que o Governo está a preparar um programa para enfrentar as consequências da quebra do turismo, devido à pandemia de covid-19, sublinhando que “é necessário dirigir uma atenção muito especial à região do Algarve, que é extremamente dependente da atividade turística”.

O Presidente do PS Algarve, Luís Graça, sublinhou que, “reconhecendo o impacto da pandemia no setor do turismo e os efeitos assimétricos da crise nos países e regiões mais dependentes da atividade turística o Governo, em linha com o Programa de Recuperação Económica e Social para o período 2020-2030, atualmente em preparação, aponta a necessidade de após o verão implementar um programa específico para o Algarve, tendo em conta o impacto da pandemia e a necessidade de continuar a apoiar o emprego, a capacidade produtiva das empresas, o rendimento das famílias e dos trabalhadores na região.”

Na última sessão da Assembleia Intermunicipal do Algarve, realizada em Olhão no dia 25 de junho, os socialistas algarvios já tinham alertado para a necessidade de a região ter “um plano de emergência económica e social, que promova a sustentabilidade da sua economia, a coesão social na região e a preservação dos valores de prosperidade e segurança que a transformaram em local de acolhimento de milhares de famílias e destino turístico de excelência, a nível mundial”.