PSD solidário com algarvios que sofrem limitações de circulação

: A non well formed numeric value encountered inon line

O PSD Algarve afirmou hoje que está solidário com o algarvios, que nas próximas semanas vão sofrer, “de modo direto e indireto”, as limitações de circulação “que afetam 7 milhões de cidadãos no País têm forte repercussão no Algarve, ainda que dos 16 concelhos da região apenas um seja considerado de alto risco”.

“O Algarve continua a registar uma destruição brutal de emprego e de empresas”, afirmam em nota de Imprensa os sociais-democratas, para quem as medidas “agravam a situação, eliminam o turismo que já escasseava e agravam as dificuldades de quem presta serviços, da restauração ao comércio”.

Sustentam os sociais-democratas algarvios que essas imposições “poderiam ter sido evitadas ou, pelo menos, serem menos severas, se o Governo, ao longo dos últimos 8 meses, tivesse preparado o país para uma segunda vaga. A segunda vaga que o Primeiro-ministro afirmou que teria lugar no Outono, mas que muito pouco fez para montar um sistema de resposta mais eficiente e que diz agora ser inesperada”.

“O descontrolo paga-se com vidas, mas também com desespero de quem perde o emprego ou vê o seu projeto de vida falir”, dizem.

Criticam ainda a alegada inatividade do Governo que, “sabendo que o Algarve seria muito mais afetado que o resto do País, após proposta pública do PSD e de outros partidos”, comprometeu-se, em Julho, com um programa específico para o Algarve.

“O Presidente da República afirmou que esse programa era um desígnio nacional. Estamos em Novembro e não se conhece o programa que em Julho seria apresentado em breve, nem tem qualquer verba ou inscrição no Orçamento de Estado 2021. O programa serviria para ajudar a região a chegar até meados do próximo ano. Chegará quando o Algarve estiver reduzido a um monte de escombros?”, questiona o órgão máximo distrital do PSD.

O PSD Algarve apela a que os algarvios continuem a cumprir as normas, por respeito a todos. “Da nossa parte, vamos continuar a insistir junto do Governo para que o Algarve tenha o que é de direito”, concluem.