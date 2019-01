Quão frágeis somos

A pergunta caiu-me a frio: «conhecias o jornalista que faleceu?». Foi assim,

numa troca de mensagens com a minha colega Sara, ao final daquela manh ã triste. Não, eu não ainda não tinha lido a notícia. «Talvez…», esbocei, uma resposta lacónica.

«Foi o Domingos, conhecias?».

Ao homem, talvez não muito bem. É possível que nos tivéssemos cruzado por aí, quase de certeza. Agora, ao profissional, claro que sim! Acompanhava o seu trabalho editorial no «Jornal do Algarve», na edição em papel, que tantas vezes gosto de folhear ali na secretária da minha colega Anabela, na redação da Open Media, em Lagoa.

Outras vezes é o Simplício que nos traz o jornal e aponta para algo que lhe chamou a atenção (e que a nós escapou). Li-o muitas vezes. Apreciava o seu valor, a abordagem aos temas, o ângulo que dava às notícias, o toque pessoal. Considerando tudo isto, respondi que sim, embora com a consciência que é um afirmativo incompleto. Muito incompleto.

E fiquei triste com a perda de um dos nossos. Deveria ter conhecido melhor o camarada, admito. Quem sabe, teríamos conversado sobre as mil e uma pressões, algumas subtis, outras que nos tiram o sono, as preocupações e os riscos tantas vezes, nem nos apercebemos que corremos, porque queremos avançar com uma história, fazer melhor a cada edição, superar- nos a nós próprios.

Falaríamos sobre as férias sempre adiadas, sobre aquela fotografia perfeita que nunca se encontra quando precisamos dela, sobre as noitadas para vencer o aperto dos prazos. Sobre todas aquelas coisas que nos fazem esquecer de quão frágeis também somos.

Teríamos feito um pouco de corte e costura e trocado algumas graçolas, por certo. Agora até pode ser tarde, mas não será demasiado tarde para lhe dizer, de coração pleno: obrigado por tudo, Domingos, pelo que fizeste pela região, pelo teu contributo, pelas vidas que tocaste, pelo teu percurso. Aceita um abraço amigo deste colega e quem sabe se um dia, se nos cruzamos outra vez por aí.

Bruno Filipe Pires