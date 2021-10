Quarteira aposta na formação de informática e inglês

Em parceria com o Centro Qualifica ASMAL, Quarteira vai oferecer à população duas formações de inglês e informática a partir do mês de novembro, anunciou a Junta de Freguesia.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Quarteira pretende abrir portas para a qualificação da população nestas duas áreas que considera de “extrema importância para os dias de hoje”, segundo o comunicado.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, “a educação e a formação são bens fundamentais, que têm que estar ao alcance de todos. Trazer para Quarteira estas novas formações, é oferecer oportunidades, para que todos encontrem um caminho, para o seu próprio sucesso pessoal e profissional”.

As inscrições abrem no dia 29 de outubro e podem ser feitas através dos telemóveis 924 452 504 ou 924 452 497, do e-mail qualifica@asmal.org.pt, da página de Facebook Centro Qualifica – ASMAL ou presencialmente às sextas-feiras entre as 14:30 e as 17:00 no CALQ.

Para frequentar estas formações é obrigatória a apresentação do Certificado de Habilitações.

