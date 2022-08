Quase 70 organizações manifestam-se contra exploração de golfinhos

Cerca de 70 organizações nacionais vão manifestar-se amanhã, dia 3 de agosto, a partir das 09:00, em frente ao Zoomarine, em Albufeira, contra a exploração circense de golfinhos em Portugal, anunciou a Empty The Tanks Portugal.

Esta iniciativa pretende ainda manifestar o seu apoio a favor da reabilitação daquele espaço num formato de “Santuário da Natureza”, assinalando também os 31 anos de exploração circense de golfinhos em território português.

“A maneira como exploramos os seres mais inteligentes dos Oceanos revela muito sobre a nossa humanidade enquanto indivíduos e como nação. Não estamos a pedir o fim da empresa ou a pedir a libertação imediata dos golfinhos. Muito pelo contrário. Estamos a pedir a esta empresa que faça uma transição de um modelo de negócio obsoleto e cruel que é a exploração circense de golfinhos em delfinário para um modelo de reabilitação em santuário na natureza, sem habilidades circenses, sem música, sem palmas e sem paredes de cimento pintadas de azul”, refere a organização.

A Empty The Tanks Portugal espera que a empresa “tenha a visão estratégica para uma transição inevitável que já está em curso na Europa”, para um ambiente “onde os golfinhos possam ter uma vida digna com apenas comportamentos naturais típicos da espécie na natureza, onde podem sentir finalmente os ritmos das marés, das ondas e ter muitos estímulos da biodiversidade marinha debaixo de água onde a espécie evoluiu durante 34 milhões de anos”.

A associação refere ainda que a reabilitação de golfinhos vítimas de cativeiro circense para santuário na natureza “já é uma realidade já testada em mais de 8 países com grande sucesso” e que a empresa “tem aqui uma oportunidade de estar no lado certo da história pois desta forma vão captar novos clientes com esta nova imagem mais eco, mais verdadeira ao mesmo tempo que os golfinhos vão continuar a ter os mesmos cuidados médico veterinários de sempre com o mesmos tratadores de sempre em condições de vida mais digna e natural”.

Segundo o comunicado, o Zoomarine conta atualmente com 36 golfinhos em cativeiro circense, 32 deles já nascidos no local.