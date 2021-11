Quinta Pedagógica de Portimão volta a ter ateliês para crianças

Após um período de contenção social, os ateliês semanais, dirigidos a crianças a partir dos 6 anos, estão de regresso à Quinta Pedagógica de Portimão durante este mês, comunicou a autarquia.

No dia 6 de novembro, a partir das 11:00, a proposta serão as “Experiências de outono”, para crianças a partir dos 6 anos, convidadas a descobrir os frutos desta estação do ano e disponíveis na Quinta. No final, aprenderão a descascar romãs de forma fácil, provando este fruto tão típico da época.

Para dia 13 de novembro, está agendado o tema “A Biblioteca vai à Quinta”, também para crianças a partir dos 6 anos, que ouvirão um conto, numa parceria estabelecida com a Biblioteca Manuel Teixeira Gomes, que uma vez por mês desafiará os mais pequenos a sonhar através dos livros.

A 20 de novembro, o apicultor Simão Vilas Boas, virá de Barão de S. Miguel explicar aos participantes tudo sobre “O Mel”, as abelhas e a apicultura.

Um dos ateliês mais populares, a “Alimentação dos Animais” será retomado no dia 26 de novembro, podendo participar pessoas de todas as idades, que terão a oportunidade de participar numa visita guiada pela Quinta e alimentar os animais que nela residem.





No mês seguinte, estão programadas atividades para os dias 4 de dezembro (“A Biblioteca vai à Quinta”) e 18 do mesmo mês (“Alimentação dos Animais”).

As atividades, sempre com inscrição prévia, terão o número máximo de 15 participantes e deverão ser efetuadas até às 17:00 horas da sexta-feira anterior à data de realização, através de telefone 282 248 595 ou do email quinta.pedagogica@cm-portimao.pt.

