Real Tuna Infantina regressa aos palcos

A Real Tuna Infantina, a Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve, está oficialmente de regresso aos palcos com a digressão “Infantina On Tour”, anunciou o grupo

Durante os próximos meses, a tuna da Universidade do Algarve vai pisar vários palcos a nível nacional, tendo já participado na XXI edição do ForTuna, em Carcavelos, trazendo para casa os prémios de “Melhor Original”, “Melhor Solista”, “Melhor Arranjo Vocal” e “Melhor Tuna”.

A próxima atuação está marcada para o dia 22 de abril, no Encontro Motociclista que vai decorrer pelas 15:00, no Jardim Manuel Bivar em Faro.

Já a 6 de maio, a tuna parte para Leiria para participar na REALFesTA, o Festival de Tunas Académicas a D. Dinis.