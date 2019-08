Recorde de participantes na Taça do Algarve de Petanca

Com um recorde de participantes, foram superadas as expectativas na Taça do Algarve de Petanca, disputada no passado domingo, na zona ribeirinha de Portimão, na variante de triplete masculinos e doublete femininos.

A competição foi promovida pela Federação Portuguesa de Petanca, no âmbito da programação de “Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019” e contou com a participação de 214 atletas – 192 masculinos em representação de 64 equipas de 27 clubes e 22 femininos de 11 equipas de sete clubes.

Com 42 formações de 15 clubes, a Associação do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano foi a que teve mais participantes, seguida da Associação do Algarve com 17 equipas de sete clubes e das associações das Zonas Norte e Centro, ambas com oito equipas de seis clubes.

CLASSIFICAÇÕES

TAÇA DO ALGARVE MASCULINA

1º – Clube Petanca Escola de Loulé (Valério Brito, José Brito e Nelson Pereira)

2º – Clube Desportivo Cultural da Nave (Hugo Dores, Paulo Jacinto e Vitor Peres)

3º – Associação Onda Sólida Arraial (Hugo Rodrigues, Tiago Brito e Antoine Sousa)

4º – Clube Desportivo Cultural da Nave (Joaquim Diogo, Armando Santos e António Magalhães)

TAÇA DO ALGARVE FEMININA

1ª – Associação de Pétanca Vale da Telha (Laura Manhãs e Tânia Malta)

2ª – Clube Petanca de Estorãos (Isabel Pereira e Lurdes Castro)

3ª – Clube Desportivo Cultural da Nave (Isa Magalhães e Ingride Carmo)

4ª – Clube Petanca das Taipas (Joaquina Silva e Rosário Correia)

TAÇA CIDADE DE PORTIMÃO MASCULINA

1º – Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense (José Rosa, Carlos Duarte e José Guerreiro)

2º – Clube Petanca de Faro (Alexandre Romeiro, António Viegas e Rodrigo Brás)

3º – Estrela Desportiva de Bensafrim (Jorge Pacheco, Joaquim Pinheiro e Ricardo Carrasquinha)

4º – Associação Bússola Partilhada (Antero Conceição, José Campino e Manuel Pereira)

TAÇA CIDADE DE PORTIMÃO FEMININA

1ª – Clube Petanca Escola de Loulé (Sónia Gonçalves e Natércia Cruz)

2ª – Grupo Desportivo Cultural de Machados (Ana Rosária e Idalina Dias)

3ª – Clube Desportivo Cultural da Nave (Almerinda Magalhães e Suzel Duarte)

4ª – Associação de Pétanca Vale da Telha (Leonor Marreiros e Maria Clara Rosa)

Créditos Fotos: Ria Van Leur