Ricardo Teodósio com ambições reforçadas em 2019

Depois de discutirem o título nacional na sua primeira época completa com um veículo R5, Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira apresentaram oficialmente o seu projeto para a época de 2019 do Campeonato de Portugal de Ralis.

O Piloto algarvio acredita que estará ainda mais competitivo ao volante do Skoda Fabia R5.

“Aquilo que fizemos em 2018, com condições nem sempre equiparáveis às da concorrência direta, leva-nos a acreditar que temos capacidade para sermos campeões”, afirmou Ricardo Teodósio.

“No ano passado ganhámos em Castelo Branco e fomos quase sempre consistentes na luta pelos primeiros lugares, ao ponto de termos chegado ao Rali Casinos do Algarve a lutar pelo título. Agora temos outra experiência e ritmo com o Skoda, que entretanto sofreu um ligeiro upgrade de motor, e além disso continuamos a contar com a competência da ARC Sport e o apoio de todos os nossos patrocinadores, família, amigos e adeptos. Não escondo que vamos para ganhar”, disse o piloto algarvio com optimismo.

Para 2019, Ricardo Teodósio e a sua equipa prepararam um projeto ainda mais ambicioso, reforçado pela entrada de alguns parceiros importantes.

A equipa foi oficialmente apresentada este sábado, num evento realizado no Restaurante ‘O Teodósio’, na Guia (Albufeira), apontando claramente ao título absoluto do Campeonato de Portugal de Ralis, considerado um dos mais competitivos da Europa.

José Teixeira volta a sentar-se na bacquet do lado direto do Skoda Fabia R5 e continuará a ser o grande apoio de Ricardo Teodósio na caminhada conjunta rumo ao topo do CPR, tendo afirmado:

“Montámos um projeto ainda mais profissional para esta época, em todas as vertentes, também para justificarmos a aposta dos nossos parceiros e patrocinadores. Partimos para esta nova época com ambições reforçadas, depois de termos superado os nossos objetivos em 2018, já que no início do ano apontávamos ao top 5. O objetivo é sermos consistentes e pensarmos rali a rali, começando já em Fafe”.

A época de 2019 do Campeonato de Portugal de Ralis começa nos dias 22 e 23 de fevereiro, nos emblemáticos troços de terra do Rali Serras de Fafe.