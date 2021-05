Roberto Silva candidata-se à Câmara de Olhão pelo BE

O empresário Roberto Silva é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Olhão nas eleições autárquicas deste ano, informou a Comissão Coordenadora Concelhia do partido.

Roberto Silva tem 40 anos e é licenciado em Línguas e Comunicação pela Universidade do Algarve. Atualmente, é empresário da área da informática.

“Esta será uma candidatura por uma cidade mais sustentável e democrática, que respeita todos os seus cidadãos e que proteja a extraordinária fauna e flora da nossa Ria Formosa”, refere em comunicado.

