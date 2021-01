Rotary Club de Albufeira combate fome e precariedade social

O Rotary Club de Albufeira informou hoje que está a reunir apoios/ donativos, da sociedade civil, para “ajudar no combate à fome, no combate à precariedade social, na ajuda à limpeza doméstica e à higiene pessoal”, o que ocorre no âmbito comemora 50 anos de existência e no âmbito do lema rotário “O Rotary Abre Oportunidades”.

O peditório ocorre “no ano em que o Rotary Club de Albufeira e de várias ações que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Rotary Club de Albufeira em prol da comunidade, principalmente em tempos difíceis como os que atualmente atravessamos, agravados por via dos efeitos pandémicos, nomeadamente de fome escondida que atinge um sem número de famílias, e cujo agregado familiar é muitas vezes composto por crianças e deficientes”.

O Rotary Club de Albufeira explica que, no âmbito desta campanha “Missão Solidária 2021 – Ajude-nos a Ajudar”, entrevistou os responsáveis das IPSS de Albufeira, “com o objetivo de despertar consciências e apelar à solidariedade e generosidade de todos e cada um de nós”.

“O conteúdo das entrevistas será divulgado, e das quais vos daremos conhecimento, com o testemunho do papel social das mesmas, bem como com as necessidades das Instituições, e a forma de como podemos ajudar quem ajuda os mais carenciados”, afirma.

