RTP emite programa “Aqui Portugal” em direto de Silves

O programa “Aqui Portugal”, da RTP, será emitido a partir de Silves, no dia 16 de fevereiro.

Hélder Reis, Joana Teles e Catarina Camacho são, como habitualmente, os anfitriões do programa que ocupa as tardes de sábado da estação pública de televisão e é visto em todo o mundo, através da RTP Internacional e da RTP Play.

Com um espaço de emissão fixo no castelo de Silves – situação que acontece pela primeira vez no que toca a emissões de televisão – e reportagens feitas em direto da III Mostra Silves Capital da Laranja, os espectadores poderão acompanhar e conhecer o que de melhor Silves tem apara oferecer, quer em termos de cultura e património, quer de gastronomia, vinhos, artesanato e outros temas.

A emissão terá duas partes: uma que se inicia às 11h00 e termina pelas 13h00 e outra que começará às 16h15 e se estenderá até às 20h00.

A vinda da RTP a Silves tem relação direta com a realização da III Mostra Silves Capital da Laranja e com o desejo da autarquia de promover o seu território e produtos.

A mostra será inaugurada no dia 15, às 10h30, e contará com várias dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e regionais, bem como com diversos espetáculos musicais e animação de rua.