Sábado em Portimão: Susana Travassos canta Mercedes Sosa

A cantora algarvia Susana Travassos, juntamente com os músicos que integram este projeto, atua no próximo sábado, 17 de agosto, pelas 21,30 h no Grande Auditório do TEMPO-Teatro Municipal de Portimão num concerto de homenagem a Mercedes Sosa, uma das maiores artistas da América Latina, que nos deixou há dez anos.

O concerto reúne os principais sucessos da cantora argentina, além de outras importantes canções do cancioneiro latino-americano.

Susana Travassos começou a cantar o repertório de Mercedes Sosa em 2015, a convite do violonista brasileiro Gabriel Godoy. Juntos fizeram a primeira versão deste concerto em homenagem a cantora argentina. Desde então, Susana passou a integrar canções do repertório de Mercedes Sosa em seus concertos pela America Latina e chegou a apresentar algumas destas canções em um concerto em duo com o violonista Yamandu Costa, em São Paulo.

Em junho deste ano Susana foi a cantora portuguesa convidada para cantar Mercedes Sosa durante a gala de encerramento da EXIB Musica (evento dedicado a Música Iberoamericana), em Setúbal, em que Mercedes Sosa era homenageada, juntamente com Zeca Afonso. “Naquela noite senti uma alegria imensa e uma vontade grande de voltar a cantar este repertório. Para mim cantar Mercedes Sosa faz-me encontrar lugares em mim de muita força e de muita coragem.” Susana Travassos

Neste concerto o público poderá reviver grandes sucessos de Mercedes Sosa, tais como Balderrama, Gracias a la vida, Volver a los 17 e Canción con Todos.

Susana Travassos nasceu em Faro, Portugal, e viveu até aos 18 anos em Vila Real de Santo António onde começou cedo o seu percurso musical. Aos cinco anos iniciou seus estudos de acordeon, mais tarde passou a estudar piano, canto lírico até frequentar a escola de jazz do Hot Club, em Lisboa. Dona de uma voz clara e precisa, Susana tem uma intensidade interpretativa pouco comum.

Em 2008 lançou o seu primeiro CD, Oi Elis, em homenagem à cantora Elis Regina. O seu segundo álbum, Tejo-Tietê (2013), é uma parceria com o compositor brasileiro Chico Saraiva e intercala composições do próprio com clássicos de Portugal e Brasil.