Sacos do Continente apoiam cinco causas

Através da venda de sacos solidários colecionáveis, o Continente vai apoiar ao longo do ano a Liga Portuguesa Contra o Cancro, Associação Ajudar Moçambique, Fundação do Gil, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, anunciou a empresa.

PUB

Os sacos vão estar à venda ao público em todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia, de forma faseada ao longo do ano, por 1,05 euros, sendo que 0,50 euros revertem para as instituições.

O valor angariado por cada saco solidário irá variar consoante a quantidade vendida.

Com os donativos, as instituições vão implementar um projeto a médio prazo, acompanhadas pela Missão Continente, que vai medir o seu impacto na comunidade.

A coleção tem um total de cinco sacos diferentes, com um design modernos, que reflete uma tendência mais otimista, vibrante e energética, com vários temas: Hope, Peace, Smile, Love e Dream.

O saco é reutilizável, lavável, 100% reciclável e produzido por materiais 100% reciclados.

O primeiro saco da coleção já se encontra à venda, o Hope, que reverte para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, que pretende adquirir acessórios de apoio à pessoa com cancro como próteses capilares, turbantes, lenços e chapéus.

“Peace” vai reverter para a Associação Ajudar Moçambique, que apoia o projeto de educação “Escola para Raparigas”, “Smile” vai apoiar a Fundação do Gil para alcançar os objetivos do projeto “Cuidados Domiciliários Pediátricos” e “Dream” vai apoiar a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo na criação de atividades ocupacionais com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.