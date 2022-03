A Vigília realiza-se este sábado, dia 05, em frente ao Museu do Traje em São Brás de Alportel entre as 17:00 e as 19:00.

A autarquia convida todos a participar na Vigília pela Paz, momento em que serão recolhidos bens em prol da comunidade Ucraniana.

A Vigília tem o apoio do Museu do Traje e da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.