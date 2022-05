Saúde cardiovascular será tema de debate na próxima semana

‘Saúde em Dia: Coração em Boas Mãos’ é o tema da sessão informativa dedicada à saúde cardiovascular, que o Espaço Saúde 360º Algarve promove no próximo dia 23 de maio, segunda-feira, das 14:30 às 16:00, no Parque Municipal de Loulé.

A iniciativa, aberta ao público em geral, pretende alertar para o facto de as doenças cardiovasculares serem atualmente uma das principais causas de morte em Portugal, sendo responsáveis por mais de um terço da mortalidade total e um fator de risco para o desenvolvimento de complicações graves por covid-19.

A sessão, que acontece no âmbito das comemorações da Semana do Município de Loulé, é promovida em parceria com o município e a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Delegação do Algarve, que assinala o mês dedicado ao coração.

Entre os temas abordados destacam-se os fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, bem como sugestões e formas de implementar hábitos de vida saudáveis e preventivos.

“Esta sessão tem como objetivo sensibilizar as pessoas para esta problemática tão presente no nosso país, ao mesmo tempo que pretende promover a literacia em saúde e potenciar a mudança para hábitos de vida mais saudáveis, de forma a consciencializar e preservar a saúde cardiovascular dos cidadãos”, afirma Ricardo Valente Santos, psicólogo e gestor do projeto Espaço Saúde 360º Algarve.

A sessão conta com a participação de Carlos Filipe, médico cardiologista, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Sílvia Calero, nutricionista, do Projeto Espaço Saúde 360º Algarve e de Sofia Furtado, técnica de Educação Especial e Reabilitação, da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

A sessão ‘Saúde em Dia: Coração em Boas Mãos’ está enquadrada na iniciativa ‘Saúde em Dia’, um conjunto de sessões informativas que pretendem esclarecer a população algarvia sobre importantes temas da área da saúde, através de uma comunicação simples e objetiva, que desmitifica alguns conceitos erróneos.