Seis pescadores resgatados ao largo de Portimão 

Seis pescadores foram resgatados na quinta-feira à noite de uma embarcação de pesca que alegadamente se estaria a afundar ao largo de Portimão, anunciou a Marinha Portuguesa.

O alerta foi dado pelas 22:45 através de uma comunicação de emergência via rádio da embarcação dos seis pescadores que estava sem propulsão “e com informação de que se estaria a afundar” a 50 milhas náuticas (cerca de 93 km) da costa de Portimão.

Os pescadores acabaram por ser resgatados pelo navio mercante Gaschem Aachem e aparentam estar bem fisicamente, segundo o comunicado.

O navio que resgatou os seis pescadores aproximou-se da terra e procedeu ao transbordo das vítimas para a lancha da Marinha Portuguesa, a 12 milhas náuticas (cerca de 22 km) da costa, tendo sido desembarcados posteriormente no porto de Portimão durante a manhã de sexta-feira, sem qualquer assistência médica necessária.

A operação de resgate foi coordenada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, com a participação de três navios mercantes que navegavam naquela área e do navio da Marinha Portuguesa NRP Sagitário.

