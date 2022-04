Semana da Ria Formosa terá atividades para escolas e famílias

Atividades de aprendizagem ao ar livre, passeios e ‘workshops’ fazem parte da programação da Semana da Ria Formosa, que decorre a partir da próxima terça-feira, informou a organização.

O evento, que decorre de 19 a 23 de abril, conta com diversas iniciativas direcionadas para as escolas dos concelhos do Parque Natural da Ria Formosa e oferece atividades para famílias e público em geral.

Os alunos serão desafiados a fazer visitas ao meio natural e a identificar os valores da Ria Formosa, intervindo através de ações de voluntariado e aprendendo a reconhecer a importância das espécies e habitat através de jogos.

A Semana da Ria Formosa é promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), através da sua direção regional, e mais 18 entidades, entre autarquias, associações e autoridades locais.