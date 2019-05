Silves assinala “Dia Mundial do Brincar” com concerto de Xana Toc Toc

No próximo dia 28 de maio, o município de Silves, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Silves (CPCJ), celebra pelo segundo ano consecutivo o “Dia Mundial do Brincar”, levando gratuitamente as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, bem como um grupo de seniores que frequentam os Polos de Educação ao Longo da Vida, a um espetáculo da cantora Xana Toc Toc, que se realizará no Estádio Francisco Vieira, em Silves, pelas 10h30.

Xana Toc Toc apresentará o seu último trabalho em “Xana Toc Toc na Selva”, levando os mais pequenos para um mundo de fantasia e de música, onde a amizade e a descoberta da natureza são os motes principais. A artista tem tido um sucesso significativo com os seus trabalhos e espetáculos, tendo já vendido mais de 130 mil discos e recebido onze galardões de platina na categoria de DVD. Tem, também, 15 mil livros vendidos, mais de 100 milhões de visualizações no youtube e ampla divulgação no canal Panda, sendo uma das artistas preferidas do público infantil português.

Esta ação conta com o apoio do Silves Futebol Clube e dos Bombeiros Voluntários de Silves.