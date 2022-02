Silves celebra contrato do Plano de Pormenor da Torre

A Câmara Municipal de Silves celebrou a 22 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços de Concelho, o contrato para a elaboração do Plano de Pormenor da Torre, anunciou a autarquia.

O município de Silves considera “em conformidade com o quadro legal vigente, que a reclassificação do uso dos solos para urbano deve ser precedida da elaboração e aprovação de um instrumento de gestão territorial, que promova a articulação com a envolvente e uma mais rigorosa inserção urbanística e ambiental de futuras ocupações”.

Este contrato vai permitir “enquadrar e garantir os termos da elaboração do futuro plano que, promovendo a ampliação do aglomerado urbano da Torre, situado na Freguesia de Armação de Pêra, contemplará a operação urbanística a realizar no respeito pelas preocupações urbanísticas, sociais, económicas e ambientais da autarquia”.

Para o município, este contrato é “um passo importante” para o desenvolvimento territorial do concelho de Silves e da freguesia de Armação de Pêra.

Esta iniciativa contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma e o sócio-gerente da Rubafer Construções Lda, Rui Grave.