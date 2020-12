Silves: João Ferreira e Jerónimo de Sousa participam em comício

O Pavilhão da FISSUL, em Silves, vai receber um comício com a participação do candidato João Ferreira e do Secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, no dia 9 de janeiro, pelas 18:00, anunciou o partido.

O comício vai decorrer num amplo espaço coberto com todas as medidas de proteção sanitária adequadas devido à pandemia de covid-19 como o distanciamento físico, etiqueta respiratória, circuitos marcados e distintos e a desinfeção de espaços e equipamentos.

O evento coincide com a abertura do período oficial de campanha eleitoral e contará com a participação e intervenção do mandatário regional da candidatura, Rui Ribeiro.

Para o partido, “apesar dos impactos, limitações e preocupações provocadas pela epidemia, as eleições para Presidente da República que terão lugar a 24 de Janeiro revestem-se de uma enorme importância para o País, exigindo, tal como faz a candidatura de João Ferreira, o máximo empenhamento no esclarecimento e mobilização das populações para a importante decisão que irão tomar”.

