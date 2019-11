Silves vai realizar mais de uma dezena de projetos dos munícipes

A requalificação da Urbanização das Torres do Alto da Torre, a reabilitação do parque infantil e ligação à Praia Grande (percurso entre a Praia Grande e o Barranco do Vale do Olival, com passadiço sobre a ribeira de Alcantarilha) – em Armação de Pêra, o abastecimento de água ao Monte das Pitas e a pavimentação do caminho de Vale da Horte/Água Velha em São Marcos da Serra, são apenas alguns dos investimentos integrados pelo município de Silves no seu orçamento municipal de 2020.

A estes, acrescem ainda a construção de nova ponte na Foz do Ribeiro e abastecimento de água a Vale Figueira em São Bartolomeu de Messines, a requalificação das escolas EB1 de Silves e EB1 de Alcantarilha, o estudo e remodelação do sistema de saneamento de Algoz/Tunes, a variante ao perímetro industrial do Algoz, a criação de passadeiras sobreelevadas e outros mecanismos de acalmia do tráfego e embelezamento de rotundas em todo o concelho, num total de mais de uma dezena de projetos apresentados e votados pelos munícipes, no âmbito do orçamento participativo 2020…

