Silves vai receber projeto de economia local “Algarve Craft&Food”

O Município de Silves vai receber, no próximo dia 08 de setembro (quarta-feira), pelas 17 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Silves, a Sessão de Apresentação do “Algarve Craft&Food”, um projeto impulsionado pela Região de Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia e a Cooperativa QRER, em parceria com o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira.

Este é um projeto original, que pretende potenciar a criação de iniciativas dinamizadoras da economia local, baseadas no artesanato e nos produtos agro-alimentares do Algarve, promovendo experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio, constituindo, assim, uma iniciativa de valorização do território do aspirante Geoparque Algarvensis.

O “Algarve Craft&Food” visa apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

Serão desenvolvidas um conjunto de atividades que, além de permitirem divulgar a oferta da região no segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados nacionais e internacionais (, vêm em simultâneo capacitar artesãos e produtores agroalimentares locais para que, em conjunto com designers e Chefs de cozinha, apostem na inovação e no desenvolvimento de produtos e de programas com potencial turístico.

Este projeto, pelos objetivos relativos à promoção de uma economia regional sustentável que que estão inerentes, designadamente no que se refere à valorização da gastronomia e dos produtos agro-alimentares e de artesanato locais, concorre para a candidatura do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO.

