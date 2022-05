Silves vence Almancilense com dois golos

A equipa de futebol de Silves ganhou no sábado ao Almancilense por 2-0, num jogo que ficou marcado por vários lances anulados para o clube de Almancil, reclamações e expulsões, anunciou o emblema.

O primeiro golo anulado do Almancilense aconteceu aos 18 minutos, por Raurison, considerado pelo árbitro como um fora de jogo, gerando várias reclamações.

Já aos 34 minutos foi a vez do golo da equipa de Silves, marcado por Jackson, a partir de um contra-ataque.

Pouco depois, a equipa visitante perde um jogador, Tiago Serras, que recebeu dois cartões amarelos em escassos minutos.

Depois do intervalo, o defesa João Leal recebe um segundo cartão amarelo, que gerou indignação aos jogadores e colegas suplentes “que não entenderam o motivo”, segundo o comunicado.

Aos 70 minutos, a equipa de Silves marca o segundo golo, pelos pés de Rui Santos, seguido de um cartão vermelho para Leandro, por discutir com o árbitro.

Os últimos minutos de jogo ficaram marcados por dois golos do Almancilense, por Samuel e Raurison, que foram anulados por domínio com a mão e posição fora de jogo, respetivamente.

“Foi um jogo bastante intenso, mas eu fico triste pelo facto de a nossa equipa não ter feito aquilo que é por norma trabalhado. Psicologicamente, não estou contente com o que aconteceu. Temos que saber superar as situações, más arbitragens ou entradas mais maldosas dos jogadores da equipa que nós defrontamos. A partir daí, a malta tem que ter mais cabeça, saber levantar a cabeça e pensar em focar no sistema de jogo que a gente quer praticar e fazer e sempre com pensamento positivo, e não ligar a nada que venha de fora”, explicou o treinador Sam Mendes.