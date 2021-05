Sobrevivente de leucemia vai de Lagos a Fátima em caminhada solidária

Desde o dia 14 até 21 de maio, Ricardo Martins, um sobrevivente de leucemia, está a participar numa caminhada solidária que saiu de Lagos em direção a Fátima, para cumprir uma promessa e angariar cem mil euros, anunciou a Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL).

O dinheiro angariado será destinado à casa de acolhimento “Porto Seguro”, um projeto social da APCL, em fase de construção. Ricardo descobriu que tinha leucemia de células pilosas aos 31 anos, um dos géneros mais raros da doença.

“Em 2004, quando me foi diagnosticada leucemia, uma das promessas que fiz a mim mesmo caso vencesse o cancro foi que iria caminhar até Fátima”, refere em comunicado.

Ricardo acrescenta ainda que “na semana que estive em tratamentos observei as dificuldades que os pais de crianças em tratamento tinham para estar com eles. Muitos com poucas possibilidades para suportar as despesas por estar longe de cada e poder acompanhar os filhos numa altura em que mais precisa”.

“É um enorme privilégio para a associação, doentes e famílias que apoiamos, poder contar com este gesto do Ricardo. Deixa-nos muito sensibilizados que a vitória do Ricardo contra leucemia tenha motivado algo tão importante como a angariação de fundos para a casa Porto Seguro, um projeto que está a agora a nascer e que carece de todas as ajudas possíveis”, refere o vice-presidente da APCL, Carlos Horta e Costa.

O percurso tem um total de mais de 340 quilómetros a pé e pode ser acompanhado através das páginas de Facebook e Instagram da APCL, além da página da própria iniciativa.

A campanha de angariação de fundos já está a decorrer, cujos donativos podem ser feitos através da plataforma Go Fund Me.

