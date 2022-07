“Sons no Jardim” traz novas sonoridades às noites de VRSA

Vila Real de Santo António (VRSA) recebe, no mês de agosto, a estreia do ciclo “Sons no Jardim”, iniciativa que apresenta o melhor da nova música portuguesa.

Com entrada livre, os espetáculos terão lugar no Jardim da Avenida da República (em frente à Capitania), num ambiente único, junto ao rio Guadiana.

Serão três noites de animação, onde o jardim da cidade se transformará, a partir das 22:00, na pista de dança das noites de Verão ao som de Moullinex (05 de agosto), Sitah Faya x Spock (19 de agosto) e Fogo Fogo (27 de agosto).