Startup Portimão lança Guia do Empreendedor e do Investidor

A Startup Portimão celebrou o seu segundo aniversário, na semana passada, numa cerimónia realizada no Autódromo Internacional do Algarve, onde a incubadora do município de Portimão funciona e é a única a nível nacional que está especialmente vocacionada para as “smart cities”.

A nível estratégia futura, a grande novidade é o lançamento do Guia do Empreendedor e do Investidor, bem como a consolidação e expansão física da Startup Portimão e um programa de empreendedorismo nas escolas do concelho.

Passados dois anos de ter aberto as suas portas, a Startup Portimão conta com dezasseis projetos, 50% dos quais na área de desenvolvimento e software, 38% no turismo e seis por cento no marketing digital, bem outros seis por cento na área alimentar.

Luís Matos Martins, responsável dos Territórios Criativos, entidade parceira responsável pela gestão e dinamização da Startup Portimão, avançou com números referentes a cerca de 100 iniciativas dinamizadas, mais de 400 visitantes e 150 horas de formação realizadas.

Em representação do município de Portimão, Dora Pereira, diretora do Departamento de Desenvolvimento, agradeceu o empenho diário dos empreendedores da Startup Portimão que “resistem, persistem e insistem” e são o motor da dinamização de diversas atividades que fazem com que esta incubadora seja um local de encontro e partilha de experiências e conhecimento para a comunidade algarvia.