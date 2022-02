Suspeito de planear ataque em Lisboa já está no tribunal a ser ouvido

O suspeito do “ataque terrorista” programado para esta sexta-feira à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que foi travado pela Polícia Judiciária esta quinta-feira, já se encontra no Campus da Justiça, em Lisboa, para ser ouvido naquele que é o primeiro interrogatório e do qual resultarão as medidas de coação.

O jovem que planeava o ataque tem 18 anos, é natural da aldeia de Lapa Furada (distrito de Leiria) e encontrava-se a estudar naquela instituição de ensino superior, em Lisboa. O suspeito foi detido em flagrante na sua residência pela posse de armas, estando também indiciado pela prática do crime de terrorismo.

Segundo o Diário de Notícias, o estudante, que passou a noite no estabelecimento anexo à sede da Polícia Judiciária, entrou no tribunal por volta das 09:00.

Em comunicado com o título “Impedida ação terrorista”, a PJ refere que a investigação que levou à detenção foi desencadeada “por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa”, localizada no Campo Grande. Até ao momento, não são conhecidas motivações religiosas ou de outra índole que tenha motivado o jovem.

Foi através da Unidade Nacional Contraterrorismo e da colaboração do FBI (unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América) que a PJ encetou na quinta-feira de manhã a operação, cumprindo mandados de busca domiciliária.

O Diário de Notícias avança que a informação que chegou do FBI consistia num endereço de IP (um número) e o nickname que o jovem usava na dark web. O FBI informou ainda que este era regular visitante de sites de grande violência e massacres. O pseudónimo que o jovem usava online acabou por ser a chave para o identificar e para a detenção desta quinta-feira.

Segundo o comunicado da PJ, foram apreendidos “vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais”. Além de armas proibidas foram apreendidos outros artigos, “suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos” e vasta documentação, “além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear”.

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa congratulou-se esta quinta-feira com a detenção do jovem de 18 anos, suspeito de planear uma “ação terrorista” nesta instituição, garantindo que não existem indícios que levem a alterar o normal funcionamento da escola.

“A Faculdade de Ciências, após contacto das autoridades, colaborou estreitamente no contexto da investigação em curso que levou ao desenlace hoje conhecido, com o qual nos congratulamos. O assunto está agora nas mãos das entidades competentes”, apontou, numa nota enviada à comunicação social.