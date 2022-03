Suspeito detido por violência doméstica em Albufeira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em Albufeira um homem suspeito de ameaçar a companheira com uma arma branca e de a sujeitar a maus-tratos psicológicos durante vários meses.

A detenção do homem, com 45 anos, resultou de diligências policiais desenvolvidas após uma denúncia de violência doméstica sobre a mulher, sua companheira, também com 45 anos, anunciou a GNR em comunicado.

Segundo a GNR, o suspeito “exercia maus-tratos psicológicos sobre a vítima há cerca de 10 meses e ameaçou-a com uma arma branca”, acabando esta por ficar ferida, necessitando de receber assistência hospitalar.

O alegado agressor, indiciado pelo crime de violência doméstica, vai ser presente ao Tribunal Judicial de Albufeira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.