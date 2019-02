Tavira acolhe feira dedicada aos noivos

Tavira vai ser palco, nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro, da 1ª Feira dos Noivos, que se vai realizar no parque de feiras e exposições. Trata-se de uma organização da Associação Baixa de Tavira, a qual conta com o apoio do município de Tavira.

Dezenas de expositores apresentam as tendências e novidades deste ano: vestidos de noiva, serviços de fotografia, vídeo, flores, doçaria e carros clássicos, são apenas alguns exemplos do que os visitantes vão poder encontrar neste evento.

O certame, de entrada gratuita, funcionará entre as 15h00 e as 21h30, no dia 16, e das 15h00 às 20h00, no dia 17.

Esta iniciativa é cofinanciada pelo programa operacional CRESC Algarve 2020.