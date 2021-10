Tavira: Encontro com autores convida Luís Felício

A próxima sessão do Encontro com Autores na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, terá o escritor Luís Felício como convidado no dia 25 de outubro, pelas 18:00, anunciou a autarquia.

Luís Felício vai apresentar o seu novo livro de poesia, intitulado “A Noite a Porta” e os interessados em participar devem inscrever-se previamente através do e-mail biblioteca@cm-tavira.pt.

O escritor nasceu em Tavira em 1982 e é formado em História de Arte e Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, além de ser editor e diretor da revista Cràse.

Ao longo da sua carreira, já publicou textos sob o seu pseudónimo Rui Narval na revista Sin_ismo e no DN Jovem, vencendo o concurso Jovem Criador da Câmara Municipal de Aveiro em 2007 e 2008.

“Assim também um corpo”, “O som e a casa”, “A sombra dos lugares” e “O cânone continuo” são outras das suas obras de poesia já publicadas.

