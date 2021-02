Tavira: Feira Transfronteiriça contou com seis mil participantes

Cerca de seis mil pessoas participaram na segunda edição da Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea, entre 28 e 31 de janeiro, promovida pelo Ayuntamiento de Gibraléon em parceria com a Câmara Municipal de Tavira, anunciou a organização.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, o evento decorreu apenas em formato online e teve “um balanço muito positivo”, segundo o comunicado.

“Os ótimos resultados levaram a organização a concluir que existe a necessidade das próximas edições do evento decorrerem de forma presencial, combinando com a transmissão das iniciativas através da internet, com o objetivo de fomentar as ligações entre o sul de Espanha e Portugal”, acrescenta a organização.

Durante quatro dias, os internautas tiveram acesso a conteúdos como mesas redondas com artistas, críticos e especialistas, além de outras atividades como concertos, recitais de pesia, projeções de videoarte e outras apresentações.

Participaram nesta edição online artistas como Juan Cobos Wilkin, Juan Manuel Castro Prieto, Jina Nebe, Bertílio Martins, Milita Doré, João Ribeiro, Rui Serra Ribeiro, Nuno Pinheiro, Blanca Morales, José Ramirez, Luis Jurado, Inmaculada Salinas, Antonio Belmonte, Juan Manuel Seisdedos, Miguel Ángel Concepsión e Rocío López-Zarandieta.

No primeiro dia, participaram na iniciativa a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, a alcaldesa de Gibraléon, Lourdes Martin Palanco e o presidente da Associação e Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve, João Ribeiro.

Ao longo dos dias, foram apresentadas várias exposições de fotografia, projetos culturais e documentários sobre fado e flamenco.

