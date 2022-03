Tavira prorroga isenções como medida de apoio à economia local

No seguimento do plano de prevenção da pandemia de covid-19, a autarquia tavirense aprovou, em reunião de Câmara Municipal, a prorrogação das duas medidas de apoio aos agentes económicos locais.

A isenção, até junho (inclusive), das taxas de ocupação de espaço público, cobradas no âmbito dos números 01 a0 7 e 10 a 23 do artigo 86.º do Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e Publicidade de Tavira e respetivas taxas administrativas e a isenção, até junho (inclusive), das taxas de ocupação de terrado em feiras e mercados de levante fazem parte do pacote de isenções aprovado pela autarquia.