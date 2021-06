Tavira quer ser mais digital com novo serviço online

A autarquia apresentou no âmbito do Dia da Cidade, o novo serviço online “Tavira + Digital”, que pretende aproximar o “relacionamento entre os seus serviços e os cidadãos e as empresas com vista a simplificar processos, reduzir custos e evitar deslocações desnecessárias às suas instalações para entrega de requerimentos ou outras comunicações”.

Este novo serviço tem também como objetivo a modernização administrativa e a desmaterialização de processos, com vários serviços que ficam à distância de um clique.

Através desta plataforma, é possível consultar informações sobre procedimentos gerais, descarregar formulários, consultar ou obter informações sobre o andamento de processos e submeter requerimentos online.

O novo projeto vai ser implementado de forma gradual, com acesso para utilizadores registados e não registados.

Os utilizadores não registados podem consultar todos os serviços disponibilizados pela autarquia e os seus respetivos procedimentos, regulamentação, custos, prazos e documentos a entregar, além de acesso a formulários.

Já os utilizadores registados, além dos serviços já descritos acima, poderão ainda preencher e submeter pedidos online e consultar ou obter informações sobre a tramitação dos seus processos.

O registo pode ser efetuado no Balcão Único, através do acesso mediado pelo trabalhador do município ou através do website.

