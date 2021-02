Tavira: Surto do Lar de Santa Maria dado como terminado

O Presidente do Centro Social e Paroquial de Santa Maria de Tavira, padre Miguel Neto, informou hoje que o surto da doença COVID-19, provocada pelo vírus SARS-COV2, que no dia 29 de dezembro assolou o Lar de Santa Maria e provocou 13 mortes, está terminado. “O último utente teve alta”, afirma.

“Infelizmente, temos a lamentar a perda de 13 vidas, treze utentes que muito estimávamos e que deixarão, para sempre, a sua memória nesta instituição. A todas as famílias, a quem já contactámos diretamente, voltamos a deixar uma palavra de estima e de consolo: os que amamos permanecem vivos nas nossas memórias, nas nossas histórias de vida e isso faz deles seres eternos e, como crentes que somos, temos a certeza que velam por nós junto do Pai. Estão sempre nas minhas orações”, afirma o dirigente.

Sublinha que ao longo deste período os membros da Direção e os trabalhadores puseram todo o seu empenho profissional e pessoal no cuidado dos idosos.

“Na verdade e sem que estivesse à vista de todos, diariamente eram postas em marcha dezenas de tarefas, que iam desde o contacto com as famílias, passando pelo cuidado direto dos doentes, até às reuniões com autoridades e, sobretudo, com os profissionais de saúde que acompanharam de perto o que estava a acontecer. O Centro Social e Paroquial de Santa Maria, nos seus dois lares (Santa Maria e Pegada) procurou encontrar caminhos para melhor prestar o seu serviço. Todos os que dele fazem parte assumiram como uma missão acabar com este surto que, infelizmente e trazido do exterior, chegou e nos deixou entristecidos, permanentemente preocupados e cansados. Esse profundo empenho e dedicação fez com que conseguíssemos chegar a este dia, sem que houvesse necessidade de solicitar o apoio de brigadas externas”, prossegue.

Miguel Neto agradece a todos, sobretudo aos que trabalharam no Lar de Santa Maria – diretores técnicos e funcionárias –, acompanhando diariamente os portadores do vírus, com esse mesmo espírito de missão.

Agradece também o apoio prestado pelo Comandante dos Bombeiros Municipais de Tavira, Delegado de Saúde, Diretora do Centro Regional de Segurança Social e Presidente de Câmara, que, “desde a primeira hora, estiveram presentes e mobilizaram esforços para que pudéssemos conter este surto e que aos nossos utentes nada faltasse. Importa deixar, igualmente, uma palavra especial ao staff/pessoal de enfermagem do centro de Saúde de Tavira e, em particular, ao Ex.mo Sr. Dr. João Mário Gonçalves, que todos os dias esteve connosco, ajudando a ultrapassar as dificuldades e dando-nos ânimo e conhecimentos para melhor agir”.

