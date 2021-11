Tavira vai criar Plano Municipal para a integração de migrantes

Com o intuito de promover o acolhimento e a inclusão dos migrantes, assim como elaborar o Plano Municipal para a sua integração, o município tavirense apresentou candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

O Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) tem como princípio a concretização de um instrumento estratégico que viabilizará os princípios e as perspetivas de atuação municipal alinhadas com as orientações emanadas a nível europeu e nacional, através da Agenda Comum para a Integração e do Plano Estratégico para as Migrações.

A conceção do PMIM de Tavira constitui como uma ferramenta fundamental para a implementação de políticas migratórias de carácter transversal no apoio ao acolhimento, acompanhamento, integração e inclusão social de migrantes, fomentando ações participativas e respostas consertadas nesta área.

