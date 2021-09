Tavira volta a ser município “Amigo do Desporto”

Tavira recebeu, uma vez mais, o galardão “Município Amigo do Desporto 2021”, distinção que pretende reconhecer as boas práticas utilizadas no modelo de gestão e desenvolvimento desportivo.

Este programa constitui uma rede de municípios portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo.

O “Município Amigo do Desporto 2021” é promovido pela E.Q. Cidade Social, Unipessoal, Lda., sendo a autarquia tavirense um dos seus 27 fundadores.

Atualmente, o MAD conta com 136 municípios portugueses.

