TAVIR@CTIVE divulga desporto em Tavira

Tavira irá acolher a “I Mostra da Atividade Física e do Desporto” no próximo dia 28 de setembro, entre as 15 e as 19 horas, na Praça da República, Jardim do Coreto, Jardim das Palmeiras e Mercado da Ribeira. Um evento associado ao movimento “#Beactive” e organizado pelo TAVIR@CTIVE com a colaboração do Município de Tavira.

Estas atividades visam divulgar e promover as diversas modalidades desportivas praticadas no município e os benefícios da prática regular do desporto. Estes eventos desportivos decorrem no âmbito 5.ª edição da Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia, na qual participam 41 países europeus. Haverá demonstração de Boxe, Karaté, Defesa Pessoal, Ju-Jitsu, Andebol, Basquetebol, Ténis, Ginástica Acrobática, para além de outras atividades promovidas pelos diversos ginásios da cidade.

Já no domingo, dia 29 de setembro, pelas 10 horas, irá realizar-se a marcha comemorativa do Dia Mundial do Coração, com início na Praça da República.