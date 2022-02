Teatro de Sombras “A Epopeia de Gilgamesh” sobe a palco em Lagoa

A Câmara Municipal de Lagoa anunciou hoje a apresentação do Teatro de Sombras “A Epopeia de Gilgamesh”, que subirá ao palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 20 de fevereiro, pelas 16h00.

A Epopeia de Gilgamesh é um dos mais antigos épicos registados, datando de 2000 AC, e conta as aventuras de um herói e seu sucesso em superar as circunstâncias mais terríveis. Gilgamesh é o herói neste épico sumério, baseado muito possivelmente num rei real de Uruk. Reza a história que Gilgamesh era parte deus, parte humano, e que podia derrotar qualquer inimigo em batalha e até mesmo levantar montanhas. Quando Gilgamesh, na sua solidão e isolamento, começa a maltratar o povo de Uruk, os deuses decidem intervir enviando um desafio: Enkidu, o homem selvagem. Enkidu e Gilgamesh lutam, mas sendo que nenhum pode derrotar o outro, acabam eventualmente os melhores amigos. E aqui começam as aventuras!

Nesta adaptação da história de Gilgamesh, a palavra falada e a música narram a história do maior herói sumério através das apaixonantes marionetas de sombras, num espectáculo sobre a bondade e a amizade.

Ao longo de milénios, histórias heroicas foram usadas para inspirar, motivar e passar às crianças valores morais e culturais. Os heróis mostram-nos formas de superar os desafios e provações através do uso de uma variedade de forças e virtudes, ao mesmo tempo que tomam consciência das suas vulnerabilidades e limitações.

A jornada do herói será sempre uma jornada de auto-conhecimento e metamorfose, e as suas histórias ajudam-nos a definir o limite das nossas aspirações e a determinar a profundidade na nossa própria transformação. Este é o poder dos contos e lendas, e, por isso, estes são tão essenciais na infância!

Equipa Artística: Ideia Original | Dir. Artística: Ana Falé; marionetista: Jorge Soares; narração: Ana Falé; compositor: João Pacheco

Os bilhetes custam €6 (entrada paga a partir dos 18 anos) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/a-epopeia-de-gilgamesh-espetaculo-para-infa-61606 e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo, Balcão Único da Câmara Municipal e Centro Cultural Convento de S. José.