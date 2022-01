Teatro e pintura marcam a agenda cultural deste mês em Albufeira

O município de Albufeira apresentou três propostas culturais para o primeiro mês de 2022. O teatro e a pintura farão parte da agenda cultural.

A pintura é a expressão artística que faz abrir as portas da Galeria Samora Barros no início deste ano. Patente até ao dia 29 deste mês, a exposição “Circular com sentido”, de Noélia Encarnação, recorre à geometria sagrada e à simbologia dos elementos individuais e das formas.

Por sua vez, a Galeria Municipal João Bailote abre as portas no dia 14 a uma exposição coletiva de pintura dos alunos da Academia de Artes, com a mentoria de Lídia de Almeida. O tema é a paisagem algarvia. Intitulada “Salpicos do Algarve”, esta exposição estará em exibição até dia 11 de fevereiro.

No final do mês, no dia 29, o teatro regressa ao Auditório Municipal de Albufeira, com o espetáculo “A Noite de Molly Bloom”, pela Companhia de Teatro do Algarve (ACTA). Sobre o palco, os atores Glória Fernandes e Bruno Martins dão vida às personagens extraídas do romance do irlandês James Joyce – “Ulisses”, numa adaptação cénica feita pelo dramaturgo e encenador espanhol, José Sanchis Sinisterra. O espetáculo tem início marcado para as 21:30 e está classificado para maiores de 16 anos. Os bilhetes, com um custo de cinco euros, podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote (dias úteis das 09:30-12:30 e das 13:30-17:00) ou no dia do espetáculo, no Auditório Municipal (das 19:30 às 20:30).